Вучич от ООН: За Украйна държите на международното право, но за Косово го нарушихте

В речта си по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк сръбският президент Александър Вучич каза, че границата между мира и конфликта става все по-малко видима, „докато последиците от сблъсъка на глобалните и регионалните сили все повече засягат дори онези страни, които не са пряко ангажирани", предаде РТС.

Според Вучич такава среда представлява огромно предизвикателство за малките и средни страни като Сърбия.

Международната система, каквато я познаваме, вече не съществува, днес сме свидетели на нов ред, заяви той. Сръбският президент добави, че светът е все по-структуриран около „два основни центъра на сила" и че има нарастващ брой „мощни регионални играчи със значителни политически, икономически, военни и технологични възможности, които се стремят да оформят собствената си среда и да влияят на по-широкото глобално развитие по свои собствени условия".

„Най-големият проблем днес не е липсата на правила или политически принципи, а фактът, че те не са били спазвани в миналото и не се спазват сега", каза Вучич.

Той заяви още, че вече е невъзможно да се затвори кутията на Пандора, която беше отворена благодарение на нарушаването на Устава на ООН и принципите, върху които доскоро се основаваше настоящият световен ред.

„Колко пъти през последните два дни чухте викове и призиви за зачитане на принципите на международното публично право, особено когато става въпрос за конфликта в Украйна, докато повечето от тези държави грубо и безразсъдно мълчат за факта, че самите те са участвали в потъпкването му", каза Вучич. Той добави, че има предвид всички държави, които са признали независимостта на Косово.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Белград и Прищина водят преговори за нормализиране на отношенията от 2011 г. с посредничеството на Европейския съюз.

„За много от вас това звучи като далечно минало, но раните, нанесени на международното публично право, стават все по-дълбоки и по-тежки. За да бъдем напълно точни, редът за зачитане на Устава на ООН и правото, основано на него, вече не съществува; той беше разрушен от онези, които разделиха териториите на други държави в името на собствените си политически и икономически интереси", каза Вучич.

Той се спря и на европейския път на Сърбия, като заяви, че има още много да се направи до пълноправното членство на страната в ЕС.

„Благодарни сме на Европейския съюз и особено на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за всяка форма на помощ, която са оказали на нашата страна", каза Вучич.

Той подчерта, че въпреки че пълноправното членство в ЕС остава стратегически приоритет, не могат да се игнорират процеси като умора от разширяването както сред отделните държави членки на ЕС, така и сред самите страни кандидатки.

„Европейският път на Сърбия е ясен показател за продължителността и сложността на този процес", подчерта Вучич.

Въпреки че е кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 г., Сърбия не е отворила нито една нова преговорна глава от почти пет години, което се дължи, наред с други причини, на недостатъчен напредък в областта на върховенството на закона, но и на неуспеха да хармонизира външната си политика с ЕС.

Два месеца след отварянето на поредната глава от преговорите за членство започна войната в Украйна, а Сърбия не успя да синхронизира външната си политика с тази на Европейския съюз и не наложи санкции на Русия. Това беше ключовата причина за застоя на преговорите за присъединяване по това време, а междувременно върховенството на закона в страната се влоши, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".