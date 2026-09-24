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Задържаха активист, спукал надуваема лодка в Ламанша, използвана за трафик на мигранти

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Британският десен активист Дани Томо е арестуван по подозрение, че е повредил надуваема лодка в Ламанша, докато на борда ѝ е имало член на спасителен екип, съобщава "Дейли мейл".

37-годишният Томо, чието истинско име е Даниел Томас, е бил задържан на бензиностанция . Полицията го подозира в повреждане на плавателен съд и застрашаване на безопасността му, както и в престъпно повреждане с цел застрашаване на човешки живот.

Арестът е извършен, след като самият Томо публикува видео, на което се вижда как реже и пробожда с нож надуваема лодка, използвана от каналджии за превоз на мигранти през Ламанша. Според публикуваните кадри на лодката вече се е намирал член на спасителен екип.

В друг видеоклип, заснет по време на ареста, Томо моли полицаите да му позволят да се сбогува с децата си. След това служител му нарежда да излезе от автомобила и му съобщава, че е арестуван.

„Искам само да кажа довиждане на децата си", казва Томо преди задържането.

Полицията в Хемпшир и остров Уайт съобщи, че 37-годишен мъж без постоянен адрес е задържан по подозрение за няколко престъпления, сред които повреждане на плавателен съд, застрашаване на безопасността му и повреждане с намерение за застрашаване на човешки живот.

Томас остава в ареста, докато разследването продължава.

Случаят предизвика реакция и сред негови поддръжници. Стотици активисти са се събрали в Гозпорт, след като Томо публикувал видео, в което се вижда как излиза в морето с намерение да прихване лодка, превозваща мигранти.

Неговият съмишленик Томи Робинсън също публикува кадри от ареста и призова последователите си да подкрепят Томо, заявявайки, че той е изправен пред „сериозни обвинения".

Разследването на полицията продължава.

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