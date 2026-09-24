Китай призова за развитие на изкуствения интелект в полза на човечеството

Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун призова международната общност „да засили единството и сътрудничеството и да съчетава развитието със сигурността при развитието на изкуствения интелект". Той заяви, че изкуственият интелект трябва да се развива „в положителна посока, да служи на човечеството и да допринася за световния мир, стабилност и просперитет".

На 23 септември, по време на открито заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на изкуствения интелект и международната сигурност, Фу Цун посочи, че тези технологии са дълбоко интегрирани в глобалните производствени и снабдителни вериги и в мрежите за иновации.

По думите му всяка държава има право самостоятелно да избира технологии, продукти и услуги, свързани с изкуствения интелект, в съответствие със своите потребности и пазарните принципи. Китай, по думите му, призовава за засилване на международния обмен и сътрудничеството, насърчаване на технологиите с отворен код и по-голяма отвореност, за да се допринесе съвместно за развитието на глобалната наука и технологии.