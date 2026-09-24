Ново българско училище отвори врати в Аризона

Ново българско училище отвори врати във Финикс, Аризона!

Сред пустинния пейзаж на Аризона, на хиляди километри от България, вече има още едно място, където ще звучи българска реч и ще се пазят живи българските традиции.

"Българското съботно училище „Българче", създадено от Центъра за българско културно наследство в Аризона, отвори врати за своите първи ученици. През учебната година 24 деца, разпределени в две групи, ще изучават български език и грамотност и ще се запознават с историята, фолклора, музиката, танците, празниците и традициите на България", съобщиха организаторите.

Официален гост на тържественото откриване беше генералният консул на България в Лос Анджелис, Бойко Христов. В приветствието си той поздрави учителите, родителите и децата и подчерта, че създаването на училището е още едно доказателство за жизнеността, сплотеността и силната връзка с България на българската общност в Аризона.

Генералният консул и неговата съпруга символично прерязаха лентата на новото училище.

Бойко Христов и съпругата му Силвия символично преразват лентата на новото българско училище във Финикс, Аризона. СНИМКА: КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

По случай откриването Бойко Христов връчи грамота на директора Аделина Петрова, а на учениците подари книги на български език. Сред тях беше и романът „Добри", посветен на живота и творчеството на българския художник и скулптор Атанас Качамаков, живял и творил в Лос Анджелис и на други места в Калифорния – пример за това как и далеч от родината човек може да пази България в сърцето си.

Директорът Аделина Петрова определи училището като „мост между два свята" – място, което ще помага на децата да познават своите корени и да растат с увереност в българската си принадлежност.

"Поздравяваме екипа на училище „Българче", Bulgarian Heritage Center of Arizona, родителите и цялата българска общност в Аризона за тази прекрасна инициатива - бяха думите на Бойко Христов. - Нека новото българско училище бъде дом на езика, паметта и любовта към България за поколения напред!"