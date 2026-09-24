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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23615605 www.24chasa.bg

КМГ: Китай се утвърждава като водещ източник на туристи и като основна туристическа дестинация в света

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай се е превърнал в най-големия източник на туристи и една от основните туристически дестинации в света, съобщи Министерството на културата и туризма на страната.

На 24 септември на пресконференция представител на ведомството посочи, че през 2025 г. броят на чуждестранните туристи, посетили Китай, е достигнал 154 милиона, което е увеличение от 17,1% на годишна база. Броят на пътуванията в чужбина на жители на континенталната част на Китай е достигнал 148 милиона, или с 20,8% повече спрямо предходната година.

Министерството на културата и туризма ще продължи заедно с други компетентни ведомства да подобрява услугите за чуждестранните туристи, включително улесняването на визовите процедури, плащанията, възстановяването на данъци, туристическите услуги, настаняването и транспорта.

Предвижда се предлагането на повече туристически продукти, съчетаващи традиционната и съвременната китайска култура, както и разширяване на международната промоционална кампания „Здравей, Китай!". Целта е чуждестранните туристи да могат отблизо да се запознаят с динамичното развитие на съвременен Китай.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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