Завеждат дело срещу първия руски премиер, назначен от Путин

Срещу бившия руски премиер Михаил Касянов е подготвено наказателно преследване заради публикации в социалните мрежи без задължителната маркировка за „чуждестранен агент". Внуковската межрайонна прокуратура е изпратила материалите до Следствения комитет за образуване на дело срещу политика.

Според прокуратурата Касянов, който беше включен в регистъра на „чуждестранните агенти" през ноември 2023 г., е продължил да публикува материали без съответната маркировка. Руски съд вече е установявал подобни нарушения при публикации на Касянов в Telegram от декември 2023 г. до април 2024 г.

Междувременно бившият премиер е обявен за издирване в Русия и е включен в регистъра на терористите и екстремистите на „Росфинмониторинг". РБК съобщава, че Касянов е бил включен в този регистър заедно с други членове на „Антивоенния комитет на Русия".

Касянов е министър-председател на Русия от 2000 до 2004 г. Той е първият премиер, назначен от Владимир Путин, след като Путин става президент на Русия. През 2004 г. Путин освобождава правителството на Касянов, след което той преминава в опозиция. Касянов напуска Русия през 2022 г.