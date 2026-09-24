Китай и САЩ с нови договорености след осмия кръг търговски консултации

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Китай и САЩ постигнаха редица договорености по време на осмия кръг икономически и търговски консултации между двете страни, проведен в Ню Йорк, съобщи на редовна пресконференция на 24 септември говорителят на Министерство на търговията Хъ Ядун.

Той заяви, че китайската и американската страна са провели „откровен, задълбочен и конструктивен обмен по редица въпроси от общ интерес".

По думите му разговорите са се основавали на „важните договорености, постигнати от държавните ръководители на двете страни, и са се провели при спазване на принципите на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество".

Сред обсъдените въпроси са били изпълнението на постигнатите досега договорености в икономическата и търговската сфера, взаимното намаляване на митата, създаването на търговски и инвестиционен съвет, както и удължаването на срока на съвместното споразумение, постигнато по време на икономическите и търговските консултации в Куала Лумпур.

Китайският вицепремиер Хъ Лифън и американският финансов министър Скот Бесънт, които ръководят съответно китайската и американската страна в механизма за икономически и търговски консултации, са провели и първия си диалог по въпросите на изкуствения интелект.

Хъ Ядун заяви, че Китай ще поддържа тесен контакт със САЩ в рамките на механизма за икономически и търговски консултации и по-нататъшната работа между двете страни.