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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23615846 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер разлюля Турция

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Земетресение Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Земетресение със сила от 5,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в 10:40 ч. (местно и българско време) в югоизточния турски окръг Шанлъурфа, показва справка на сайта на Дирекцията за управление на бедствия и извънредни ситуации в Турция (AFAD).

Трусът с епицентър гр. Каракьопрю е бил усетен и в съседните окръзи Диарбекир, Мардин, Сиирт, Сърнак, Батман, Газиантеп, Адъяман и Малатия.

По първоначални данни няма пострадали и загинали, както и засегнати сгради. Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи в публикация във Фейсбук профила си, че няма данни за засегнати пътища и комуникационни мрежи, съобщава БТА.

Земетресение

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