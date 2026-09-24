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Иран заплашва да разшири конфликта до Индийския океан

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Иран заплаши да разшири конфликта при нова атака от САЩ.

Съветникът на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Яхия Рахим Сафави, предупреди, че войната може да се разшири до Индийския океан в случай на нова атака на САЩ срещу Иран, предаде Франс прес.

"Тъй като конфликтът вече се е разпространил от Персийския залив и Ормузкия проток до Червено море (с хусите, бел. АФП.), възможно е в отговор на евентуална атака този фронт да се разшири още повече, чак до Индийския океан, а може би и по-далеч", заяви Сафави, във видеообръщение, разпространено от новинарската агенция Фарс, цитирана от БТА.

Иран заплаши да разшири конфликта при нова атака от САЩ.

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