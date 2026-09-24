ЦРУ: Русия готви атака с дронове срещу Испания и Италия

Москва от месеци действа „под прага на войната", пише „Ел Мундо"

Американското разузнаване е предупредило няколко европейски държави за възможна руска операция с дронове срещу цели в Испания, Франция или Италия, съобщават испански медии. Според информацията безпилотните апарати могат да бъдат изстрелвани от търговски кораби, представящи се за обикновени плавателни съдове, пише "Евронюз".

Информацията първоначално е разкрита от журналиста Ксавие Колас, бивш кореспондент в Русия, във вестник „Ел Мундо". Според публикацията предупреждението е свързано с посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва през август.

Описан е конкретен сценарий, при който дронове се изстрелват от товарни кораби, маскирани като част от обикновения търговски трафик.

Според информация, събрана от анонимни източници в Министерството на отбраната на Литва и цитирана от „Ел Мундо", въпросният безпилотен апарат може да бъде „Гербера". Това е малък руски дрон, дълъг около два метра и тежащ 18 кг. Той може да измине до 600 км със скорост около 160 км/ч.

Взривният му товар е ограничен – между 4 и 5 кг. Според публикацията целта му не би била да причини масови разрушения, а да има символичен и дестабилизиращ ефект – например временно да спре работата на летище, да предизвика пожар или да покаже, че Москва може да нанесе удар в тила на Европа, без да пресича сухопътна граница.

Този сценарий не е само хипотеза. Кремъл вече е тествал изстрелването на дронове от морски платформи

През февруари шведско военноморско подразделение е засякло дрон, излетял от руски разузнавателен кораб в протока Йоресун. Към това се добавя и случаят с атаката с въоръжени дронове на летището в Лайпциг, която Берлин приписва на руското разузнаване, както и полетът на 19 невъоръжени дрона над полското въздушно пространство преди година.

Според анализатори, цитирани от изданието, руската логика не е задължително свързана с географската близост, а с политическата уязвимост.

Британският експерт Кийр Джайлс, специалист по руската военна стратегия, смята, че Москва ще търси „най-слабото място в Европа", като посочва Испания като една от държавите, които не разполагат с интегрирани системи за противовъздушна отбрана, предназначени за подобен тип заплаха.

Тезата е свързана и с предупреждение на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Преди месеци той заяви, че руска ракета би достигнала Мадрид само с около 10 минути повече, отколкото са необходими, за да достигне Варшава.

С това Рюте опита да разсее представата, че Южна Европа е извън т.нар. източен фланг и следователно е извън обсега на риска от войната, започната от Русия срещу Украйна през 2022 г.

Според анализа дронове, изстреляни от Средиземно море, биха изпратили същото послание –

че географското разстояние вече не гарантира сигурност на европейските държави

Испания, Франция и Италия имат и друг общ фактор. И в трите държави предстоят избори през 2027 г., а в тях действат политически сили, които могат да се възползват от обществената умора, породена от продължаващата война в Украйна.

Според публикацията правителството на Владимир Путин би могло да се опита да използва това чрез евтина операция с голям медиен ефект.

Предупреждението идва в чувствителен момент за Испания по отношение на сигурността. Правителството на Педро Санчес не е склонно да увеличи разходите за отбрана до новия праг, поискан от НАТО. Това доведе до открито напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп и до сериозно влошаване на двустранните отношения. Последният пример беше по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където Санчес не присъства на приема, организиран от Тръмп.

В този контекст подобно разузнавателно предупреждение оказва допълнителен натиск върху испанското правителство. Липсата на инвестиции в системи за противовъздушна и противоракетна отбрана е посочена като уязвимост на страната в момент, когато усещането за пряка заплаха за испанска територия се засилва.

Рискът за Испания, свързан с Русия, не се разглежда само във военен контекст

През годините редица журналистически разследвания са документирали присъствието на активи, свързани с кръгове около Кремъл, по крайбрежието на Андалусия. Сред най-известните случаи е този на Людмила Очеретная – бившата съпруга на Владимир Путин. Заедно с настоящия си съпруг Артур Очеретни тя е притежавала два луксозни имота в комплекса „Ломас дел Рей" в Марбея на стойност 2,2 млн. евро.

По онова време публикации съобщават, че имотите е трябвало да бъдат продадени спешно заради опасения, че могат да попаднат в списъка със санкционирани лица на Европейския съюз, след като Великобритания вече е наложила санкции на Очеретная.

Последвали журналистически разследвания продължават да документират мрежата от компании и фондации, свързани с Очеретни и неговия кръг.

Няма скорошно публично потвърждение, че имотите действително са били продадени, нито какъв е настоящият статут на пребиваване на Очеретная по Коста дел Сол.

Според информацията, цитирана от „Ел Мундо", Москва от месеци действа „под прага на войната", като съчетава отделни саботажи с действия, чрез които проверява реакцията на европейските държави.

Сред посочените примери са инцидентите в Полша и Германия

Новото в този сценарий е възможността подобен модел да се разпростре и към Средиземноморието. Това би означавало, че държави като Испания вече не могат да разчитат единствено на географското си отдалечаване от Русия като гаранция за сигурност.

Както предупреждава Рюте, в днешна Европа разликата от 10 минути във времето за достигане на руска ракета вече не е достатъчна, за да раздели сигурната от изложената на риск държава.