Мицотакис отхвърли предложение на Британския музей за скулптурите на Партенона

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис отхвърля в статия в британския вестник „Гардиън" лансираната наскоро от Британския музей идея за евентуално временно връщане на намиращите се в него скулптури на Партенона в Атина под формата на музеен заем, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Атина няма да приеме споразумение, което предвижда признаване на собствеността на Британския музей върху скулптурите на Партенона, казва Мицотакис в статията си и изразява изненада от скорошното предложение на музея.

По-конкретно пред „Файненшъл таймс" директорът на Британския музей Никълъс Кълинан представи скорошното изпращане на прочутия Гоблен от Байо от Франция във Великобритания под формата на музеен заем като възможен модел, по който и скулптурите в Британския музей могат да бъдат изпратени в Музея на Акропола в Атина.

Прочутият средновековен Гоблен от Байо е основен извор за норманското завоевание на Англия през 11-ти век. Той се съхранява във френския град Байо, където вероятно е създаден, но през 2025 г. за първи път беше изпратен на заем във Великобритания, където може да бъде видян в Британския музей от септември 2026 г. до юли 2027 г.

В статията си Мицотакис обаче отбелязва, че случаите на Скулптурите на Партенона и на Гоблена от Байо са различни. Той посочва, че половината от фриза на древния храм в момента е в Атина, докато никой не би предложил Гобленът от Байо да бъде разкъсан, за да бъде разделен между двете страни.

Гръцкият премиер пише, че страната му няма да приеме нищо по-малко от „повторно събиране" на скулптурите в Атина. Той споменава и британския премиер Анди Бърнам, който в миналото се е изказвал в подкрепа на връщането на скулптурите на Гърция. Мицотакис заявява, че за постигането на споразумение е нужна „политическа воля и смелост", но наградата за това би било „широко и трайно културно сътрудничество" между Гърция и Великобритания.

Статията на гръцкия премиер в „Гардиън" излиза в условията на продължаващи разговори между гръцкото правителство и Британския музей в търсене на решение. В публикация на британския „Телеграф" се твърди, че разговорите са пред провал. Информирани източници обаче са оспорили тази оценка, като са признали все пак, че продължава да има съществени различия между двете страни.

На 10 септември британското правителство повтори в парламента, че няма намерение да предлага промяна в Закона за Британския музей от 1963 г., който забранява музеят да се отказва от собствеността си върху експонати.

Част от скулптурите от античния храм на богинята Атина Партенос на атинския Акропол, които днес се намират в Британския музей, са свалени от Партенона в началото на XIX в. от британския посланик в Османската империя лорд Елгин – според британската страна по силата на султански ферман, съществуването на който се оспорва от Гърция. През 1816 г. британският парламент откупува от Елгин релефите и ги предоставя на Британския музей, където се намират и до днес. Друга съществена част е в Музея на Акропола, а отделни фрагменти са в други европейски музеи. През 1983 г. Гърция започна кампания за връщането на скулптурите от Лондон в Атина.

Атина казва, че скулптурите са били свалени незаконно и иска да бъдат върнати, за да бъдат изложени заедно с останалата част от скулптурите на Партенона в специално създадения за целта музей в гръцката столица.