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Туск посрещна Радев с червен килим и военни почести

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Министър-председателят на Полша Доналд Туск посрещна премиера на България Румен Радев с официална церемония с червен килим и военни почеести пред Министерския съвет във Варшава.

Химните на двете държави прозвучаха на церемонията, на която присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и официални представители на полската държава.

Предстои среща на двамата правителствени лидери Румен Радев и Доналд Туск.

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