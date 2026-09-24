Задържаха мъж, създавал снимки с изкуствен интелект, на които е до Ердоган

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Лице е било арестувано в Турция по обвинения, че е използвало технологии с изкуствен интелект (ИИ), за да монтира своето изображение до снимки на президента Реджеп Ердоган и на министъра на правосъдието Акън Гюрлек, съобщи вестник „Милли газете“.

Според разследващите органи мъжът на име Мехмет Чакмак е използвал фалшифицираните изображения с цел да създаде измамна представа за близки връзки с държавния елит, а целта му е била да осъществява „търговия с влияние“.

По информация на турските власти и местните медии арестът е осъществен от полицейски екипи под координацията на Главната прокуратура в Анкара. Мъжът е бил задържан в дома си в столичния район „Кечиьорен“.

Разследването е установило, че заподозреният е генерирал фотомонтажите чрез специализирани софтуери за изкуствен интелект и ги е разпространявал през мобилни приложения за съобщения и в социалните мрежи. Целта на разпространението е била да внуши на трети лица, че той е влиятелна фигура, ползваща се с доверието на най-висшите държавни служители.

При проверката в полицейските регистри е изяснено, че Мехмет Чакмак, роден през 1973 г. в Анкара, е имал и четири предишни криминални регистрации, съобщава БТА.

Срещу него са повдигнати обвинения за „търговия с влияние“, както и за „публично разпространение на невярна информация с цел създаване на страх, безпокойство и паника сред населението“.

След приключване на първоначалните процесуално-следствени действия в полицията, съдът е наложил на заподозрения мярка за неотклонение „задържане под стража“.