Педро Санчес атакува Тръмп от трибуната на ООН

Испанският министър-председател Педро Санчес се изказа пред Общото събрание на ООН срещу правителствата с регресивни политики, заявявайки, че Испания няма да мълчи пред подобни действия, предаде агенция ЕФЕ.

Макар никъде изрично да не назова американския президент Доналд Тръмп, цялата му реч съдържаше критики към действията на Тръмп, към "реакционни сили" и към "правителства, които искат да ни върнат към мрачно минало".

"Няма нужда да ги посочва. Всички знаем кои са те и какъв е техният начин на действие", отбеляза той.

Още в началото на изказването си пред събранието той ясно заяви намеренията си: "Идвам тук, за да говоря пред вас от тази трибуна с една-единствена цел - да защитя онова, което мнозина се опитват да разрушат".

Санчес заяви, че светът се е променил към по-лошо, откакто за първи път е говорил пред този форум преди осем години.

Той обясни, че лидерите на тези правителства започват, като поставят под въпрос правилата, след което ги нарушават, знаейки, че никой няма да се осмели да потърси отговорност от тях. Същевременно те драстично съкращават вноските си към многостранни организации като ООН и блокират способността им да действат, само за да твърдят по-късно, че тези институции са "безполезни" и излишни. Според него това представлява планиран и координиран опит за разрушение, който се гради върху егоизъм, невежество и жестокост.

Той заяви, че тези реакционни сили са свалили "маските си и са завзели властта на много места", започнали са незаконни войни, избивали са невинни цивилни и са замърсявали атмосферата и океаните, сякаш са тяхна собственост.

Той призна необходимостта от реформи в рамките на ООН. "Трябва да реформираме Съвета за сигурност, така че всички региони по света да имат справедливо представителство и да премахнем правото на вето на постоянните членове. Защото, както е заложено в Устава на ООН, никоя държава не трябва да бъде съдия по собственото си дело, независимо колко е мощна", каза той.

Той също така призова за укрепване на органи като Международния наказателен съд, за да могат те да разследват, преследват и наказват нарушителите на правилата, както и за възстановяване на архитектурата за неразпространение на ядрени оръжия и разоръжаване и за налагане на строги регулации върху технологичните олигарси.

Санчес отново призова постът на генерален секретар на ОО да бъде зает от жена от Латинска Америка, като подчерта значението на феминизма като основна сила за глобален напредък.

Министър-председателят отбеляза също, че Испания се е противопоставила на всяка агресивна война през последните години, било то в Украйна, Ливан или Иран.

"Отказахме да увеличим военните си разходи до 5% от БВП и направихме всичко възможно, за да избегнем агресивни действия, противоречащи на Устава на ООН. Наложихме санкции на руските агресори, въведохме ембарго върху оръжейните доставки за правителството на Нетаняху в Израел, забранихме използването на нашата територия за извършване на агресия, нарушаваща международното право, и недвусмислено осъдихме геноцида, който Нетаняху продължава да извършва в Газа", заяви Санчес.

Той също така подчерта, че Испания е удвоила инвестициите си в международно сътрудничество.

"Искат да ни сплашат. Искат да се откажем. Искат да повярваме, че Целите за устойчиво развитие са изгубена кауза, че защитата на общото благо е наивност, че сътрудничеството е проява на слабост. Е, аз съм тук и се качих на тази трибуна, за да ви кажа ясно и категорично, че грешат и че ние няма да мълчим", добави Педро Санчес, цитиран от БТА.