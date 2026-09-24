Италиански медии: Мелони предпочете Седмицата на модата в Милано пред Общото събрание на ООН

Италианският премиер Джорджа Мелони предпочете Седмицата на модата в Милано пред Годишната сесия на Общото събрание на ООН, отбелязват италиански медии.

Мелони присъства снощи в Кралския дворец в Милано на гала вечерята за откриването на прочутото модно събитие. Тя се появи там с черен костюм с панталон и бяла риза на модната къща „Ермано Шервино". Гала вечерята беше организирана от Миланската община и Националната камара на модата на Италия, отбелязва изданието „Тудей.ит".

Пред журналисти Мелони заяви, че с присъствието си на Седмицата на модата в Милано е искала да покаже, че нейното правителство подкрепя модната индустрия и е съпричастно към проблемите ѝ. „Мисля, че тази година е особено правилно да съм тук, в един не много лесен момент за отрасъла, който въпреки трудностите продължава да постига големи резултати", заяви Мелони.

Тя добави, че правителството иска да благодари на модния отрасъл, който допринася за икономиката на Италия, за нейната сила и за представянето ѝ по света.

Появата на Мелони на събитието, с което се откри Седмицата на модата в Милано, съвпадна с втория ден от Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, в който оратори бяха лидери на редица европейски страни, сред които и българският президент Илияна Йотова.

Отсъствието на Мелони от годишната проява на ООН породи критики срещу нея от страна на опозиционни партии като „Движение 5 звезди" и „Италия Вива", оглавявани от двама бивши премиери – Джузепе Конте и Матео Ренци. Ренци дори се появи в Ню Йорк за среща на бивши правителствени лидери от цял свят.

Италиански медии припомнят, че досега Мелони е участвала три пъти в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. Дебютът си тя направи през 2023 г., почти година след като нейната дясна коалиция спечели изборите в Италия през септември 2022 г. и Мелони стана премиер в края на октомври същата година.

През 2024 г. италианският премиер присъства на Годишната сесия на Общото събрание, на предхождащата я среща за бъдещето на планетата и на церемония, на която Атлантическият съвет ѝ връчи отличието „Личност на годината". Тези събития дадоха повод на Мелони да произнесе общо три речи в Ню Йорк. Отличието „Личност на годината" тя получи лично от Илон Мъск.

През 2025 г. Мелони отново говори пред Общото събрание на ООН, като призова за реформа на световната организация.

Тази година Италия е представлявана на Годишната сесия на Общото събрание на ООН от външния министър Антонио Таяни, припомня АНСА.

През настоящата година обаче отношенията на Мелони с Тръмп се влошиха и в коментари в италиански медии се посочваше, че тя е избрала да не присъства на Годишната сесия на Общото събрание на ООН, за да избегне среща с него. За последно двамата се видяха на пленарното заседание на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

Сега Мелони се е фокусирала върху изготвянето на бюджета за следващата година и върху стратегията на партията ѝ за предстоящите през 2027 г. парламентарни избори, посочват АНСА, „Тудей.ит", „РАИ Нюз" и др., цитирани от БТА.

На 22 септември вечерта Мелони участва в телевизионната програма „Порта а порта" по „РАИ Уно" на журналиста Бруно Веспа, в която защити политиката на правителството си и планираните от него бъдещи мерки. Интервюто обаче протече в необичайна обстановка. Същия ден журналистът Веспа, който има дългогодишен стаж в РАИ и е на над 80 години, пострада сериозно при падане и се наложи ръката му да бъде оперирана по спешност в римска клиника. Той обаче отказа да си вземе болничен и се яви в телевизионното студио въпреки видимите последици от падането. В началото на предаването Мелони поясни, че е предложила на Веспа да отложат участието ѝ, за да може той да се възстанови, но той не се е съгласил с предложението ѝ.