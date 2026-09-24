Велислава Петрова: Българските общности зад граница са важен мост между България и света

Българските общности зад граница са неразделна част от България и важен мост между страната ни и света. Наш дълг е да поддържаме постоянна и пълноценна връзка с тях и да чуваме техните потребности. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на среща с представители на българската общност в Ню Йорк и региона.

В срещата, която се състоя в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк, участва и президентът на Република България Илияна Йотова. Заедно с представителите на българската общност беше отбелязан отминалият наскоро Ден на независимостта на България, съобщиха от външното министерство.

Министър Петрова изрази признателност към българите в Съединените щати за усилията им да утвърждават доброто име на страната ни. Тя увери, че подкрепата за сънародниците ни зад граница остава важен приоритет за министерството на външните работи.

Във фокуса на разговора бяха съхраняването на българската идентичност, език и култура, връзката на младите поколения с България и взаимодействието с българските институции.

Обсъдени бяха и възможностите за по-активно включване на сънародниците ни зад граница в обществения и икономическия живот на страната.