Туск след срещата с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна. Това заяви министър-председателят на Полша Доналд Туск след среща с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава.

Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които създава на Полша с атаките на Украйна недалеч от границата с Полша и евакуирането на граничните контролно-пропускателни пунктове. Той предупреди за идващата зима, която може да бъде критична.

Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи.

"Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос", каза Туск. Той изтъкна, че бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша и България и подчерта традиционно добрите отношения между двете държави, предава БТА.