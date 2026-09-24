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Туск след срещата с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

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Румен Радев и полският премиер Доналд Туск. Снимка: Снимка: Министерски съвет

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна. Това заяви министър-председателят на Полша Доналд Туск след среща с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава.

Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които създава на Полша с атаките на Украйна недалеч от границата с Полша и евакуирането на граничните контролно-пропускателни пунктове. Той предупреди за идващата зима, която може да бъде критична.

Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи.

"Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос", каза Туск. Той изтъкна, че бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша и България и подчерта традиционно добрите отношения между двете държави, предава БТА.

Румен Радев и полският премиер Доналд Туск.

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