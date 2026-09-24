Вучич от ООН: Нацизмът се завръща в Хърватска

Сръбският президент Александър Вучич посочи в речта си по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че "отново сме свидетели на възхода на нацизма", предаде РТС, цитирана от БТА.

„Най-трудното за нас в Сърбия е, когато виждаме повторното издигане на нацизма на пиедестала на социалните ценности, особено в Република Хърватия, която се гордее както с нацисткото си минало, така и с използването на нацистки лозунги и символи днес", каза Вучич.

Той заяви, че сръбският народ, "пострадал най-много от ръцете на нацистите, не може да приеме вампиризирането на най-страшните призраци на миналото, отговорни за смъртта на стотици хиляди сърби, евреи и роми в чудовищни ​​концентрационни лагери като Ясеновац". „Именно затова моралните проповеди, които чуваме от такива хора, са напълно неприемливи за сръбския народ и Сърбия", подчерта Вучич в обръщението си пред ООН късно снощи.

Концентрационният лагер Ясеновац е най-големият лагер в т.нар. Независимата хърватска държава (НХД) и окупираното кралство Югославия по време на Втората световна война.

Лагерът е създаден от хърватските усташи през август 1941 г. и е затворен през април 1945 г. В Ясеновац са избити десетки хиляди сърби, евреи и роми, припомня сръбската редакция на Би Би Си.

До днес не е известно колко точно хора са били убити в лагера, защото не всички документи са запазени. В Сърбия се посочва, че е имало 700 000 жертви, но поименно са изброени над 83 000, уточнява Би Би Си.