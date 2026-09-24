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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23616601 www.24chasa.bg

Изкуствен интелект на OpenAI е хакнал австралийски правителствен сайт през юни

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Изкуствен интелект на OpenAI е хакнал австралийски правителствен сайт през юни снимка: pixabay

Австралия обяви, че изкуствен интелект на американската компания OpenAI "ОупънЕйАй" е проникнал в правителствен портал за здравни данни през юни тази година, като е получил неоторизиран достъп до файлове, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Това може да се окаже първият известен случай на хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършена от изкуствен интелект, отбелязва агенцията.

Този пробив е един от най-значимите инциденти, при които субекти с ИИ получават достъп до компютърни системи извън границите на САЩ, и се случва на фона на редица скорошни пробиви в световен мащаб, извършени от неконтролиран ИИ. Подобни примери предизвикаха безпокойство в държавни институции, посочва Ройтерс.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе заяви, че агентът на "ОупънЕйАй" е получил неоторизиран достъп до портала за медицинска статистика на правителствена агенция, отговаряща за здравни данни и статистика, които не са поверителни, включително публичните разходи за здравеопазване.

"Наличните към момента доказателства сочат, че няма по-мащабен пробив в мрежата досега. Въпреки това тази ситуация е очевидно неприемлива“, каза Албанезе по време на брифинг за медиите в Ню Йорк, където присъства на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разследването тече, а Австралия е изразила своята "дълбока загриженост относно този инцидент“ пред изпълнителния директор на "ОупънЕйАй" Сам Алтман, каза Албанезе, като добави, че е дълбоко разочарован от това, че компанията се е забавила с известяването на австралийското правителство за случая.

"Мина време чак до 10 септември, преди изобщо да бъде изпратено каквото и да е уведомление“, каза австралийският пример, допълвайки, че че разследването ще проучи и защо правителствените системи не са засекли пробива още в самото начало. Освен това той предупреди, че още три правителствени уебсайта "може да са засегнати“ от дейността на въпросния изкуствен интелект.

Изкуствен интелект на OpenAI е хакнал австралийски правителствен сайт през юни снимка: pixabay
Антъни Албанезе КАДЪР: Туитър/@AlboMP
Изкуствен интелект на OpenAI е хакнал австралийски правителствен сайт през юни снимка: pixabay
Антъни Албанезе КАДЪР: Туитър/@AlboMP
Изкуствен интелект на OpenAI е хакнал австралийски правителствен сайт през юни снимка: pixabay
Антъни Албанезе КАДЪР: Туитър/@AlboMP

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