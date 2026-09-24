Етна изхвърли 4-километров облак от пепел, обявиха червен код в Катания (Снимки)

4-километров облак от пепел изригна над Етна тази сутрин. Заради новата вулканична активност Обсерваторията към Националния институт по геофизика и вулканология (INGV) в Катания обяви червен код за авиацията – най-високата степен на предупреждение.
Вулканичната маса от върховите кратери се разпространява в югоизточна посока. Въпреки изхвърлянето на пепел вулканичният трус остава на средно до ниско ниво, съобщава Italia 24H Live.
Засега Етна не е нарушила работата на международното летище „Винченцо Белини" в Катания. Летище „Катания-Фонтанароса" продължава да работи, а полетите не са спрени.
Червеният код VONA е издаден именно заради движението на вулканичния облак от върховите кратери. Системата VONA предупреждава авиационните власти за вулканична пепел, която може да представлява риск за въздухоплаването.
🌋Nuova attività eruttiva ed emissione di cenere, nella mattinata, dell'Etna— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 24, 2026
Tremore vulcanico medio-basso. Operativo l'aeroporto di Catania-Fontanarossa. L'INGV Osservatorio Etneo ha diramato un VONA rosso. Foto di Domenico Lo Bue e Alfio Landro pic.twitter.com/U9glLJvGVX