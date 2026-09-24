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Етна изхвърли 4-километров облак от пепел, обявиха червен код в Катания (Снимки)

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СНИМКА: X/@Italia24HLive

4-километров облак от пепел изригна над Етна тази сутрин. Заради новата вулканична активност Обсерваторията към Националния институт по геофизика и вулканология (INGV) в Катания обяви червен код за авиацията – най-високата степен на предупреждение.

Вулканичната маса от върховите кратери се разпространява в югоизточна посока. Въпреки изхвърлянето на пепел вулканичният трус остава на средно до ниско ниво, съобщава Italia 24H Live. 

Засега Етна не е нарушила работата на международното летище „Винченцо Белини" в Катания. Летище „Катания-Фонтанароса" продължава да работи, а полетите не са спрени.

Червеният код VONA е издаден именно заради движението на вулканичния облак от върховите кратери. Системата VONA предупреждава авиационните власти за вулканична пепел, която може да представлява риск за въздухоплаването.

СНИМКА: X/@Italia24HLive

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