Кремъл: Още не сме решили за среща на Путин с Тръмп в Маями

Кремъл заяви днес, че все още не е взето решение за евентуална среща на върха през декември между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп и че е твърде рано да се говори за дневния ѝ ред, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ поканиха Путин на срещата на Г-20 през декември в Маями, където той би могъл да се срещне с Тръмп, заяви вчера държавният секретар Марко Рубио.

„В момента е преждевременно да се говори за това. Все още не е взето решение. Ние със сигурност оценяваме тази любезна покана, ценим я и тя ще бъде разгледана и съгласувана, след което ще бъде взето подходящо решение", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на репортер какво биха могли да обсъдят двамата президенти.

Откакто се върна в Белия дом през януари миналата година, Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, но досега не е успял да постигне пробив, посочва Ройтерс.

Песков повтори позицията на Русия, че Москва се стреми към мирно споразумение, а не към временно прекратяване на огъня.

Говорителят на Кремъл каза още, че Русия смята решението на ЕС да прехвърля на Украйна приходи, генерирани от замразените руски активи, за незаконно и за форма на кражба.

През август 2024 г. Европейската комисия заяви, че блокът ще предостави на Киев 1,4 млрд. евро от приходите, генерирани от активи на Руската централна банка, замразени от ЕС заради войната в Украйна.

Песков също така заяви, че Русия зачита суверенитета на Армения, но в същото време Ереван трябва да избере между участието си в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) и курса си към ЕС, тъй като стандартите на двете организации са несъвместими, предаде ТАСС.

„Ние зачитаме всички суверенни права на Армения, но в същото време Армения е участник в интеграционния процес на ЕАИС и постепенната преориентация към други стандарти няма да бъде съвместима със стандартите на ЕАИС в най-различни области", каза той.

„И е много важно една от държавите членки на ЕАИС да не влиза в противоречие с правилата, нормите и принципите на това важно за всички нас интеграционно обединение", добави Песков.