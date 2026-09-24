Арестуваха двама българи, измамили възрастни хора за 38 000 евро в Хърватия

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Близо 38 000 евро измъкнали двама българи от възрастни хора в Хърватия, представяйки се за лекари и роднини. 47-годишен мъж и 49-годишна жена са арестувани в Северна Хърватия, съобщи националната телевизия ХРТ.

Схемата била проста. Измамниците звънели по телефона на възрастни хора и се представяли за лекари или членове на семействата им. Твърдели, че техен близък спешно се нуждае от пари за болнично лечение, пише БТА.

Само вчера полицията в Копривничко-крижевачката жупания получила 29 сигнала за подобни обаждания. След разследването двамата българи били задържани още същата вечер.

Полицията смята, че те са успели да измамят три жени. Жертвите са 68-годишна жена от района на Копривница, 76-годишна от Карловачка жупания и 73-годишна от Осиечко-баранска жупания.

Измамниците не спирали само с телефонните разговори. Те отивали лично до домовете на жертвите, за да вземат парите, представяни като необходими за лечението на техни близки. Така успели да получат общо 37 990 евро.

Само в Копривничко-крижевачката жупания двамата са заподозрени в общо 11 опита за измама.

Българските граждани остават в ареста. Предстои полицията да изпрати специален доклад до прокуратурата срещу тях и срещу трето, все още неизвестно лице.

Разследването за установяване на самоличността на третия заподозрян продължава.