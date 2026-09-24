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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23617107 www.24chasa.bg

ЕК: Русия е член на Г-20 и има право на участие в нейните срещи

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Русия остава член на групата на 20-те най-развити държави (Г-20) и има право да участва в срещите на министерско и на най-високо равнище на тази организация, заяви говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с възможността руският президент Владимир Путин да присъства на заседание на групата през декември в САЩ.

Тази организация е ключова за обсъждане на съществуващи и нови световни предизвикателства, сред които някои възникнаха точно заради руското военно нападение срещу Украйна, каза говорителят. ЕС постоянно от 2022 г. използва тези срещи, за да призове Русия да прекрати войната, добави той. Този подход ще продължи, независимо кои са участниците в срещите, обобщи говорителят.

В края на миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че присъствието на Путин на срещата на в САЩ "би било много полезно". По-рано този месец говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че все още не е решено дали Путин ще участва във форума в Маями.

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