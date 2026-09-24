Санкционирана от Запада руска сенаторка е наблюдател на изборите в Босна и Херцеговина

Сред наблюдателите за изборите в Босна и Херцеговина през октомври са санкционираната от САЩ, ЕС и Великобритания руска сенаторка Елена Афанасиева, както и бившият офицер от военното разузнаване на Русия Алексей Кондратев, съобщи босненската редакция на Радио Свободна Европа, цитирана от БТА.

Общите избори в Босна ще се проведат на 4 октомври, като босненската Централна избирателна комисия (ЦИК) е акредитирала общо около 730 наблюдатели, сред които и 20 от Русия. Сред руските наблюдатели обаче са и санкционирани от западните страни лица.

Елена Афанасиева е сенатор на Оренбушка област и е санкционирана от САЩ, ЕС и Великобритания заради подкрепата си към признаването на завладяните от Русия територии в Украйна за руски. Алексей Кондратев, според по-ранно разследване на РСЕ, е свързан и с руската частна военна организация "Редута", обхващаща най-малко 20 различни въоръжени формации, тясно свързани с руското Главно разузнавателно управление (ГРУ).

Те, както и още трима души, са предложени от Федеративния съвет на Русия за наблюдение на изборите. Съветът пък е част от горната камара на руския парламент под председателството на Валентина Матвиенко – дългогодишен съюзник на руския президент Владимир Путин, която от 2022 г. също се намира под западни санкции, пише РСЕ.

Отделно босненската ЦИК одобри още 15 руски наблюдатели за изборите, които са акредитирани по искане на руското посолство в Сараево.

РСЕ отбелязва, че участието на руски наблюдатели в изборите в Босна идва на фона на предупреждения от европейски и американски институции за руското влияние на Западните Балкани. Руското влияние в региона бе обсъдено и неотдавна по време на изслушвания в американския Конгрес, докато Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) съобщи, че по време на мисията си за наблюдение на изборите ще обърне внимание и на възможната чуждестранна намеса и дезинформацията.

Сръбски и босненски наблюдатели имаше и на изборите за руски парламент тази година, припомня още РСЕ. На последните избори в Сърбия също имаше руски наблюдатели.

На общите избори в Босна и Херцеговина на 4 октомври се очаква 3,4 милиона избиратели да гласуват за трима членове в босненското Президентство, над 500 депутати в държавния парламент и парламентите на двете федеративни единици – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), както и за представители в кантоналните парламенти.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.