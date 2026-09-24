Муцунски: Между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, искаме посредник от ЕС

Министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски посочи, че заради присъствието на всички световни лидери, както и лидерите на ЕС, по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк делегацията на Северна Македония използва възможността да засили динамиката с американската администрация, но и да лобира за интересите на страната по отношение на европейската интеграция. Това каза в интервю за държавната информационна агенция МИА министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски.

„Позициите, които изразяваме, са абсолютно ясни, подчертани няколко пъти, а именно, че да, искаме да продължим напред по пътя към Европейския съюз, най-накрая да получим тази възможност за започване на преговори, но също така не сме готови да приемем компромис на всяка цена, който не осигурява на страната предвидимост. Затова за нас е важно във всички разговори, които ще водим с България в бъдеще, да има и участие на ЕС. Дали това ще означава участие на отделни държави членки, дали ще означава участие на европейски институции, важно е да има поне още една страна в този процес, което ще ни помогне да започнем да изграждаме доверие. Защото, както многократно е подчертавал премиерът (Християн Мицкоски), в момента има фундаментална липса на доверие между нас и България", казва Муцунски.

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония подчертава, че официални работни срещи с представители на България по време на форума в Ню Йорк не е имало, че няколко пъти се е срещнал с българския министър на външните работи Велислава Петрова, но „никакви съществени работни разговори" не са водени.

„Очакването е, че в края на септември или началото на октомври вероятно ще има някаква комуникация от Европейския съюз, свързана с начина, по който той (ЕС) вижда политиката на разширяване в следващия период. Трябва да кажа, че съдържанието на този документ, особено по отношение на постепенната интеграция, поне това, което имаме като информация, е доста оптимистично. И ще има положителни елементи за всички страни в региона и за някои от страните от Източното партньорство. Но това е само информация, нека изчакаме и да видим какво ще съдържа съдържанието на такъв документ", казва в интервюто Муцунски, цитиран от БТА.