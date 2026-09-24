Русия е поканила Ким Чен ун на официално посещение

Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен ун да пристигне на официално посещение в страната, чийто график ще бъде съгласуван по дипломатически канали. Това заяви в интервю за ТАСС руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко.

"Лидерът на КНДР има покана да посети нашата страна. В Русия винаги ще се радват да видят ръководителя на КНДР. Графикът на визитата ще бъде съгласуван по дипломатически канали", посочи Руденко.

Министърът също така отбеляза, че подписаният в Пхенян през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея е извел "традиционно приятелските руско-севернокорейски отношения на качествено ново съюзническо равнище".

"В съответствие с духа и буквата на новия основополагащ договор в рамките на активния диалог с КНДР на различни равнища се извършва интензивна работа за по-нататъшно усъвършенстване на двустранното взаимодействие, включително в практически области по линията на междуправителствената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество", каза Руденко, цитиран от БТА.

През последните години Москва и Пхенян значително засилиха двустранните връзки, като Северна Корея изпрати войници в подкрепа на сражаващите се във войната с Украйна руски сили през 2024 г. и задълбочи военното си сътрудничество с Русия съгласно клаузите на договора за взаимна отбрана, отбелязва Ройтерс.