Европейска нощ на учените прави науката по-достъпна за над 1 млн. граждани

На 25 септември (петък) Eвропейската нощ на учените — най-голямата проява за популяризиране на науката — отново ще покаже многообразието и значението на европейските научни изследвания и иновации. Прояви ще има в 40 държави, които ще посрещнат над 1 милион посетители от всички възрасти в музеи, университети, научноизследователски институции и други места, за да се срещнат с изследователи и да открият науката от първа ръка. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Посетителите ще могат да изследват света на науката чрез научни изложения, практически експерименти, игри, викторини, състезания, изложби, дискусии и цифрови дейности. Изследователите от широк кръг дисциплини ще отворят вратите на своите лаборатории и университети, за да могат гражданите да задават въпроси, да научат повече за откритията и иновациите и да видят как научните изследвания разработват нови решения за справяне с настоящите обществени предизвикателства.

Освен това през цялата година организаторите на инициативата Европейска нощ на учените провеждат дейности за изследователи в училищата. Те включват презентации, дискусии, граждански научни дейности, научни изложения, летни училища, природни паркове и посещения на научноизследователски съоръжения. Като създава преки взаимодействия между изследователите, учителите и учениците, инициативата насърчава младите хора да се ангажират с науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката и да обмислят възможностите за научноизследователска кариера.

Изданието за 2026 г. съвпада и с 30-ата годишнина на програмата „Действия на Мария Склодовска-Кюри". През последните три десетилетия програмата е подпомогнала над 150,000 изследователи на всички етапи от кариерата им — от докторанти на ранен етап до опитни изследователи с докторска степен и ръководители на научни изследвания — и в нея са участвали 23 лауреати на Нобелова награда като стипендианти, ръководители или координатори на проекти.

Интерактивна карта на събитията в цяла Европа можете да откриете тук.