Екстрадират в Германия украинец, заподозрян за саботажа на "Северен поток"

Тричленен състав на Областния съд в хърватския град Пула е решил, че задържаният през август украински гражданин Владимир Журавльов може да бъде екстрадиран в Германия, където е заподозрян за участие в поставянето на взривни устройства на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" в Балтийско море преди четири години, съобщи хърватският вестник "Вечерни лист".

Страните имат право да обжалват решението в тридневен срок, като жалбата се разглежда от Висшия наказателен съд на Хърватия.

Журавльов е пристигнал през лятото от Полша в Пула с фалшива самоличност и е бил задържан въз основа на европейска заповед за арест, издадена от германските власти, припомня вестникът.

Германската федерална прокуратура иска той да бъде съден като професионален водолаз, привлечен за участие в саботажа на газопроводите. Според германското обвинение Журавльов и останалите членове на групата са действали "по нареждане и с одобрението на държавните органи на Украйна". Украинските власти отричат участие на украинската държава в саботажа на "Северен поток".

По информация на "Вечерни лист" Журавльов е пристигнал в Пула, за да работи като консултант при снимките на филма "Змийският остров", посветен именно на историята около саботажа на "Северен поток". Продуцент на филма е Моше Диамант, съпруг на депутатката от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант. Тя наскоро сподели кадри от снимките на този филм в София. Актьорите снимали екшъна с работно заглавие „Змийският остров" пред Народното събрание.

Във филма участва американският актьор Шон Пен, отбелязва изданието.

Първоначално в европейската заповед за арест германските прокурори са посочили престъплението като саботаж, но впоследствие са изменили заповедта и са квалифицирали деянието като "военно престъпление – нападение срещу граждански обекти", пише БТА.

Според източници на "Вечерни лист" съдът в Пула е постановил, че са изпълнени всички законови условия за екстрадирането на Журавльов в Германия, като е приел, че изложените от защитата доводи не са от значение за решението.

От Областния съд в Пула са потвърдили пред изданието единствено, че решението е постановено и изпратено на държавния прокурор и защитниците. На издирваното лице то ще бъде връчено след превода му на украински език. От съда уточняват, че съдържанието на решението не може да бъде оповестено, докато не бъде получено потвърждение, че страните са го получили.