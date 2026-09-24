Радев: Ние нямаме интерес войната в Украйна да продължава

Да се използват възможностите за диалог, които ни приближават към мира, призова още премиерът

Трябва да използваме всяка възможност за диалог, която ни приближава към мира. Ние нямаме интерес конфликта в Украйна да продължава повече. Това е заявил министър-председателят Румен Радев във Варшава на съвместна пресконференция с премиера на Полша Доналд Туск. Българският премиер е на официална визита в полската столица. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

България и Полша ще продължат да задълбочават партньорството си в свързаността като фактор за насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността в Централна и Източна Европа. Това каза Радев на съвместна пресконференция с Туск. Българският министър-председател подчерта, че България разглежда Полша не само като близък партньор в Европейския съюз и НАТО, но и като важен двигател на икономическото и индустриалното развитие на региона. По думите му постигнатият от Полша напредък в инфраструктурата, индустрията, високите технологии и инвестициите създава добри възможности за обмен на опит и реализация на съвместни проекти. Румен Радев и Доналд Туск СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Икономическите отношения между България и Полша се развиват с висока динамика, изтъкна в изказването си Румен Радев. Стокообменът между двете държави вече надхвърля 3 млрд. евро, а полските инвестиции в България достигат 650 млн. евро. Съществен принос за близостта между двете общества има и туризмът – през миналата година страната ни е посетена от близо 500 хил. полски туристи, като броят им продължава да нараства.

„Свързаността е ключова предпоставка за силни икономики. Тя означава модерна транспортна и железопътна инфраструктура, надеждна енергия и по-добри условия за бизнеса", заяви Румен Радев. В тази връзка България вижда значителен потенциал за сътрудничество с Полша в развитието на транспортните и железопътните връзки. Премиерът отбеляза опита на Полша в изграждането на модерна инфраструктура и ефективното използване на европейските средства, като посочи възможностите полски инфраструктурни компании да участват в проекти в България.

По време на пресконференцията Румен Радев открои възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и Полша и в областта на енергетиката. Двете държави са важни входни точки за доставка на американски втечнен природен газ към Централна и Източна Европа – съответно от юг и север. Паралелно с това двете държави развиват проекти в ядрената енергетика с технологията AP 1000, което създава възможности за обмен на експертиза и опит, посочи българският премиер. Румен Радев и Доналд Туск СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Перспективни области за съвместна работа са още отбранителната индустрия, високите технологии, изкуственият интелект и космическата индустрия. „Особено обещаващо е нашето сътрудничество в индустриите на бъдещето", посочи министър-председателят Радев.

Румен Радев открои и ключовата роля на партньорството между България и Полша за сигурността на региона и Източния фланг на НАТО. Премиерът подчерта необходимостта България и Полша да продължат да развиват сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната, включително за обмен на опит и експертиза в развитието на системи за противодействие на дронове, поддръжката и експлоатацията на F-16, както и подготовката на летателния състав. Премиерът изтъкна значението на по-задълбочения обмен на разузнавателна информация за предотвратяване на потенциални кризи и благодари на Полша за подкрепата при поддържането на българските МиГ-29 в оперативна готовност за изпълнение на мисията по Air Policing.

За по-нататъшното развитие на икономическите връзки принос има и българската бизнес делегация, която посещава Варшава и провежда срещи с представители на местния бизнес. Целта е да бъдат открити нови възможности за инвестиции, търговски обмен и съвместни проекти в стратегически и високотехнологични сектори.

По време на разговорите между двамата премиери са обсъдени и ключови теми от европейския дневен ред, сред които бъдещата Многогодишна финансова рамка, Кохезионната и селскостопанската политика, конкурентоспособността и сигурността на външните граници на Европейския съюз.

В условията на нарастващи рискове за сигурността в региона Румен Радев подчерта необходимостта от запазване на линиите за комуникация и използване на всяка възможност за диалог. Премиерът отбеляза, че всички дипломатически усилия трябва да бъдат насочени към намиране на път към прекратяване на конфликта в Украйна и постигане на мир. „Трябва да използваме всяка възможност за диалог, която ни приближава към мира. Ние нямаме интерес тази война да продължава повече", заяви Румен Радев.

"Европейското сърце днес бие силно в нашия регион. Бъдещето на Европа принадлежи на такива държави като Полша и България", заяви полският министър-председател. Доналд Туск определи отношенията с България като приоритетни и подчерта, че двете държави ще продължат да работят заедно в интерес на региона и Европа. Полският премиер акцентира върху стратегическото значение на сътрудничеството между двете страни в областта на сигурността, отбраната, иновациите и новите технологии. „Виждаме голямо пространство за задълбочаване на това сътрудничество и много бихме искали да интензифицираме отношенията си с България", посочи още Туск. Полският премиер отбеляза доброто разбирателство с премиера Радев по въпросите на сигурността и охраната на въздушното пространство, като подчерта значението на неговия професионален опит и експертиза. Министър-председателят на Полша подчерта, че разговорите им са били конкретни и са дали добра основа за задълбочаване на сътрудничеството между България и Полша. Сред основните направления той открои поддръжката на МиГ-29, инфраструктурната свързаност и по-ефективното използване на европейските средства.