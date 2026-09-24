Учени откриха, че африканските слонове се самолекуват с растения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Африканските слонове използват десетки различни лечебни растения, за да се лекуват, когато са болни, както и да помагат на своите семейства.

Това е заключението на проучване, при което са интервюирани хора, които живеят и работят в близост до слоновете в района на планината Елгон в Кения, съобщи Би Би Си.

Тези конкретни животни отдавна предизвикват интереса на учените с необичайното си поведение. Те са известни като „слонове миньори", тъй като влизат в пещери и изстъргват скали с бивните си, за да извличат минерали, които са част от хранителния им режим.

Новопубликуваното изследване показва, че същите тези слонове използват няколко различни растителни вида в гората с лечебна цел.

Една от водещите изследователки, д-р Елоуди Фрейман от университета „Браун" в САЩ, заяви, че проучването повдига въпроса дали унищожаването на горските местообитания лишава животните и хората от лекарствата, от които се нуждаят, за да оцелеят и да се развиват.

„Това показва колко тясно са свързани нашите лекарства с нечовешкия свят", каза д-р Фрейман.

Учените са работили съвместно с природозащитната организация Mount Elgon Foundation. Те са интервюирали местни жители, включително служители, които следят дивата природа, и старейшини на местните общности.

Разказите им описват как слоновете избират определени растения, когато изглеждат болни, а според свидетелства майки дават лечебен растителен материал и на малките си.

Въз основа на тези сведения изследователите са заключили, че слоновете използват 35 различни растителни вида, като за 25 от тях е известно, че местното население ги използва с лечебна цел.

Проучването, публикувано в научното списание Scientific Reports, не посочва имената на интервюираните. Самоличността на участниците е запазена в тайна, за да могат те свободно да споделят наблюденията си.

Разказите им разкриват някои любопитни подробности. В едно от свидетелствата служител, който следи дивата природа, разказва, че е виждал слонове да използват растение, известно като Angurweet, „като лекарство, което дават на бебетата".

Angurweet се използва като средство срещу различни неразположения, включително болки в стомаха. Според свидетеля майките слонове поставят растението в устата си и го сдъвкват – „премахват листата и ги дъвчат, докато станат гладки, заедно с корените на някои други дървета".

Той разказва още, че е виждал майки да смесват растителния материал със собственото си мляко.

„Дават го на малките, които сами го дъвчат и изплюват твърдите части", разказва той.

Професор Майкъл Хъфман, приматолог от Япония, който в момента работи в университета в Нагасаки, определя конкретното свидетелство като „изключително интригуващо", но посочва, че са необходими още доказателства, за да се докаже, че слоновете целенасочено осигуряват специфично лечение на малките си.

Учените вече са започнали да събират такива доказателства - те са предоставили камери на местните експерти по дивата природа, с които работят, за да могат да записват поведението, на което стават свидетели.

Изследователите анализират и растенията, които слоновете използват, в търсене на нови лекарства, които самите животни може да са открили.

Много животни се лекуват сами с растения и други природни средства.

Най-ранните научни сведения за „самолечение" при слоновете датират още от началото на III век.

Римският автор Клавдий Елиан в своя труд De Natura Animalium („За природата на животните") описва слон, който след като бил ранен от копия и стрели, изял цветове и масло от маслиново дърво. Слонът се възстановил напълно.

Векове по-късно учените продължават да изследват какво можем да научим от дивата природа за свойствата на растенията в горските местообитания, в които животните са еволюирали.

Проф. Хъфман, който не е участвал в настоящото проучване, допълва:

„Вече знаем, че комарите и дрозофилите се самолекуват, пчелите се самолекуват, както и много други видове чак до върха на еволюционната стълбица - човекоподобните маймуни в Африка и Азия."

„С всеки нов изследван вид придобиваме по-добро разбиране за медицинското ни минало."