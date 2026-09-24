Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, няма планирана среща с Тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк за изказването си пред Общото събрание на ООН. Програмата му обаче ще бъде необичайно кратка – очаква се той да остане в града по-малко от осем часа, след което да се върне в Израел, съобщиха двама израелски представители.

По време на престоя си Нетаняху ще проведе срещи с редица световни лидери, но в програмата му не са предвидени разговори с американския президент Доналд Тръмп. Не е планирана среща и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и с лидери на арабски държави, съобщиха от канцеларията на израелския премиер, пише БТА.

Нетаняху ще разговаря с президентите на Аржентина, Боливия, Парагвай, Панама и Етиопия, както и с вицепрезидента на Колумбия. В програмата му са включени и срещи с премиерите на Гърция, Словения и Папуа Нова Гвинея.

Краткото посещение рязко контрастира с едноседмичната визита на Нетаняху в Ню Йорк миналата година, когато той се срещна и с Доналд Тръмп. Според Асошиейтед прес това се случва на фона на труден период в отношенията между САЩ и Израел.

От канцеларията на Нетаняху заявиха, че „много световни лидери" са поискали среща с него, но програмата му е натоварена. Премиерът трябва да се върне в Израел преди началото на еврейския празник Сукот, който започва утре при залез слънце.

Отношенията между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху през последните месеци са белязани от все по-видими разногласия, въпреки че САЩ и Израел остават близки съюзници. Сред основните спорни въпроси са войната с Иран, ситуацията в Газа и темпът, с който Тръмп се стреми да постигне дипломатически решения в региона. През юли Тръмп публично изрази раздразнение от Нетаняху, но двамата все пак проведоха 90-минутна среща в Белия дом, която и двете страни определиха като продуктивна.

През август различията станаха още по-явни, след като Нетаняху публично отхвърли подкрепен от Вашингтон план за следващия етап от предложението на Тръмп за Газа. Според "Вашингтон поуст" двамата лидери са подложени и на различен вътрешнополитически натиск, което допълнително усложнява отношенията им.