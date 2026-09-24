Саудитска Арабия предупреди за опасност в Мека заради хутите

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Саудитска Арабия за кратко издаде днес предупреждения за „потенциална опасност" в няколко района на кралството, сред които и Мека – най-свещеният град в исляма. Сигналите идват на фона на засилващите се военни действия срещу хутите в Йемен, предаде Франс прес.

Предупрежденията обхванаха още районите на Таиф, Джеда, Табук и Янбу на брега на Червено море. Те обаче бяха отменени само няколко минути след издаването им, пише БТА.

През последните месеци проиранските бунтовници хути извършиха няколко атаки срещу Саудитска Арабия. Кралството подкрепя международно признатото йеменско правителство.

Миналата седмица Рияд съобщи, че хутите са атакували Мека с дрон, който е бил прехванат и свален. От движението отрекоха да са извършвали подобна атака.

Саудитската столица също стана обект на нападение в събота – за първи път от години.

хутите, които и без това контролират голяма част от Йемен, наскоро превзеха и йеменското крайбрежие на Червено море. Така те засилиха контрола си върху стратегическия проток Баб ел Мандеб, който свързва Европа и Азия през Червено море и Суецкия канал.

Значението на Баб ел Мандеб за Саудитска Арабия нарасна още повече, след като от началото на войната в Близкия изток Иран сериозно затрудни морския трафик през Ормузкия проток, разположен от другата страна на Арабския полуостров.