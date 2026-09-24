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Зеленски: Бих посетил Москва само с ракета

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Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския държавен глава Владимир Путин за среща в Москва. Той заяви, че би посетил руската столица единствено „с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога възнамерява да отиде в Москва. Украинският президент отвърна кратко: „С ракета!", като използва руска ругатня, която според контекста може да бъде преведена като „по дяволите", пише БТА. 

Краткият видеозапис от разговора бързо беше разпространен от украински и руски медии. Руските издания обаче цензурираха използваната ругатня.

Думите на Зеленски предизвикаха и подигравателна реакция от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк. Тя намекна, че украинският президент се страхува евентуално пътуване до Москва да не завърши фатално за него.

Вчера Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата разговаряха за усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г. След срещата обаче не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски многократно е заявявал, че иска лична среща с Путин, на която да бъдат обсъдени възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент настоява такава среща да се проведе в Москва, но Зеленски отхвърля това предложение както заради съображения за сигурност, така и за да не се създава впечатление, че Киев приема условията на Москва.

Володимир Зеленски

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