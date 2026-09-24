Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема в разговорите ми със Си Цзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изкуственият интелект ще бъде „важна тема за обсъждане" по време на днешната му среща с китайския президент Си Цзинпин, но подчерта, че и двамата лидери искат ситуацията да остане без промяна, предаде Ройтерс.

„Предстои важен ден с китайския президент Си. Свръхинтелектът (Super Intelligence – SI) ще бъде важна тема за обсъждане, но искам да оставя нещата точно такива, каквито са", написа Тръмп в социалните мрежи. Той използва предпочитания от него термин за изкуствения интелект.

„Това е и позицията на Китай. Нашият защитен механизъм е Министерството на правосъдието!", допълни американският президент, визирайки Министерството на правосъдието на САЩ.

Още миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ вече разполагат с необходимите механизми, за да регулират компаниите за изкуствен интелект и да ги подвеждат под отговорност. Така той, изглежда, омаловажи опасенията на представители на технологичния сектор, че злоупотребата с изкуствения интелект може да навреди на хората, информира БТА.

Посещението на Си във Вашингтон се провежда на фона на ново засилване на обществените тревоги за потенциалните рискове от технологията. По-рано този месец изследовател от „Антропик" предупреди, че според хората, разработващи изкуствения интелект, технологията би могла да унищожи човечеството до края на десетилетието.

В същото време ожесточената конкуренция между САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект вероятно ще ограничи възможностите за постигане на нещо повече от символични споразумения, смятат анализатори.

През втория си мандат Тръмп до голяма степен подкрепя технологичните компании и досега не е възприел опасенията, свързани с развитието на изкуствения интелект. Миналата седмица той заяви, че критиците на технологията „биват използвани от много хора, които не искат това да се случи, а това може да са хора от политиката, но може да бъде и Китай".

Очаква се на държавната вечеря, която Тръмп ще даде днес в Белия дом в чест на Си Цзинпин, да присъстват и някои от най-известните представители на американския технологичен сектор. Сред тях са Джеф Безос от „Амазон" (Amazon), Сундар Пичай от „Алфабет" (Alphabet), Сам Олтман от „ОупънЕйАй" (OpenAI), Тим Кук от „Епъл" (Apple), Илон Мъск от „Тесла" (Tesla) и Дженсън Хуан от „Енвидиа" (Nvidia).