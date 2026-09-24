Зеленски договорил нови ракети „Пейтриът“ за Украйна, не казва с коя държава

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Украйна е договорила нов пакет ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът", но президентът Володимир Зеленски остави в тайна коя държава ще ги предостави. За споразумението той съобщи по време на среща с представители на украинската общност в САЩ, предаде Укринформ.

„Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого – за пакет ракети за системите „Пейтриът". Това е важно решение", каза Зеленски, цитиран в съобщение, публикувано в неговия канал в „Телеграм".

Украинският президент отбеляза, че платформата на ООН е дала възможност на Киев и на други държави да укрепят своите способности.

По време на посещението си в САЩ Зеленски посочи и други постигнати договорености. Украйна е подписала споразумение за сигурност с Австралия – 30-ото подобно споразумение за страната. По думите му исторически това е първото споразумение за сигурност на Украйна с държава извън НАТО и ЕС.

„Това е принос", каза Зеленски.

Той съобщи още, че Киев е подписал с Финландия споразумение за дронове. „Това е силен резултат, който укрепва и двете страни", заяви украинският президент, цитиран от БТА.

Зеленски добави, че в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.

Както по-рано съобщи „Укринформ", Зеленски беше в САЩ от 22 до 24 септември, където участва в работата на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.