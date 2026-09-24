ООН: Изменението на климата е реалност, необходими са спешни действия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изменението на климата е реалност и са необходими спешни действия, отбеляза ООН след среща на високо равнище по темата, състояла се в кулоарите на общите политически дебати по време на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на световната организация.

Лидерите обсъдиха действията в областта на климата и справедливия преход и по-конкретно как преминаването към нисковъглеродна икономика да бъде справедливо и приобщаващо, така че уязвимите региони, общности и работници да не бъдат засегнати.

От опустошителните наводнения в Хималаите до горските пожари и екстремните горещини в цяла Европа, 2026 г. донесе поредица от ясни напомняния за променящия се климат. Задачата е неотложна: да се защитят хората от последиците, които вече се проявяват, и същевременно да бъдат намалени бързо емисиите на вредни газове, водещи до изменението на климата. Световните лидери се събраха вчера, за да обсъдят как тези приоритети да бъдат превърнати в реални действия, обобщиха от ООН.

Посланието от лидери и експерти е ясно: изменението на климата вече е не бъдеща заплаха, а настояща реалност, изискваща спешни действия на множество фронтове.

От ускоряване на прехода към чиста енергия и разширяване на електроенергийната инфраструктура до отключване на достъпно финансиране за климата и гарантиране, че уязвимите страни не са изоставени, ораторите на срещата подчертаха, че решенията вече съществуват.

Предизвикателствата сега са прилагането, инвестициите и политическата воля, отчетоха от ООН.

Световната организация посочи няколко ключови извода от срещата:

- Действията за климата трябва да преминат от амбиция към изпълнение

- Преходът към чиста енергия се ускорява и дава осезаеми резултати

- Възобновяемата енергия вече е икономически, както и екологичен императив

- Финансирането на действията в областта на климата е решаващият тест за глобалната солидарност

- Равенството и достъпът остават от основно значение за напредъка в областта на климата

В кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН днес ще има среща на върха за екзистенциалните заплахи, предизвикани от покачването на морското равнище.

Не всички лидери обаче споделят тази позиция. Президентът на Аржентина Хавиер Милей, който е десен консерватор и изповядва либертариански възгледи за икономиката, например отхвърля научната теория, че изменението на климата е причинено от хората, като "социалистическа лъжа".

Неговият идеологически съюзник Доналд Тръмп използва речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, за да направи паралел между идващите от много места предупреждения за заплахи, свързани с изкуствения интелект (ИИ), и тези за климата.

"Същите онези хора, които твърдяха, че всички ще сме мъртви след 12 години заради глобалното затопляне – термин, по-късно заменен с "климатични промени", тъй като планетата се охлажда, а не се затопля – а никой не умря", отправят сега предупреждения за ИИ, каза от трибуната на световната организация президентът на САЩ.

Тръмп многократно е отричал изменението на климата измама и на два пъти изтегли Съединените щати от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий спрямо равнището преди Индустриалната революция. Откакто се върна в Белия дом през януари миналата година, той също така отмени редица екологични регулации.