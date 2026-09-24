ЕС санкционира тв звездата Ксения Фьодорова заради хибридни действия на Русия

Ксения Фьодорова, бивш ръководител на руската телевизия Ар Ти във Франция, вече е под санкциите на ЕС заради участие в хибридни дейности, свързани с манипулиране на информация. Съветът на ЕС посочва, че тя е имала роля в продължаващите хибридни действия на Русия, насочени към подкопаване на демокрацията и стабилността в Европейския съюз.

Фьодорова е бивш директор на дирекция „Информация" на Ар Ти във Франция. Според Съвета тя е участвала в прилагането и разпространението на редакционната линия на медията, включително на проруски твърдения в контекста на руското военно нападение срещу Украйна, пише БТА.

След прекратяването на излъчването на Ар Ти в ЕС Фьодорова е продължила да разпространява във френски медии като „Се Нюз", „Юроп 1" и „Жи Ди нюз" твърдения, съвпадащи с позициите на руските власти по отношение на войната срещу Украйна, европейската подкрепа за Киев, НАТО и отношенията между Русия и ЕС, посочва Съветът.

С днешното решение санкционният списък за дестабилизиращи действия на Русия вече обхваща общо 81 физически лица и 20 организации. За включените в него се прилага запор на имущество, а на гражданите и дружествата от ЕС е забранено да им предоставят финансиране или други икономически средства.

Санкциите на ЕС са насочени срещу лица и организации, участващи в действия и политики на правителството на Руската федерация, които подкопават основните ценности на ЕС, както и неговата сигурност, стабилност, независимост и цялост. Санкционният режим обхваща и отговорните за хибридните дейности на Русия срещу други държави и международни организации, пояснява Съветът на ЕС.