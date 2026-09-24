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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23618847 www.24chasa.bg

Белият дом отказа да допусне изгонените журналисти въпреки съдебното решение

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Белият дом СНИМКА: Pixabay

Белият дом отказа да допусне журналисти от CNN, "Политико" и MSNOW до Белия дом въпреки съдебното решение в тяхна полза.  Администрацията на Доналд Тръмп не се съобрази с решението на съда за връщане на достъпа на журналистите, който преди дни им беше.

Федерален съдия по-късно определи заповедта като противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност.

Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати за срок от 14 дни, се посочва в съдебното решение, цитирано от БНТ. Засега от Белия дом не са коментирали разрива с представителите на медиите, както и днешното незачитане на съдебното решение 

Тръмп отне акредитациите и забрани достъпа на журналисти от водещите медии до Белия дом в опит да ограничи критичното медийно отразяване и задаването на неудобни въпроси. Според него те пишели фалшиви новини за него.

Белият дом СНИМКА: Pixabay

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