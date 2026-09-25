Много е заложено на картата на Елиф Ералп: младите в Берлин я избират за кмет - техния Зоран Мамдани

Адвокатката, която е дъщеря на турски имигранти, обещава ниски наеми и справедливост за всички

Хора от екипа ѝ пътували до Ню Йорк, за да проучат как имигрант бе избран за градоначалник

Хора като мен всъщност не би трябвало да стават кметове в тази страна. С това послание Елиф Ералп стартира предизборната си кампания миналата есен. Сега обаче 45-годишната адвокатка и дъщеря на политически мигранти от Турция е на прага да стане следващият градоначалник на Берлин и първият лидер на германската столица от турски произход.

След изборите в Берлин миналия уикенд, на които нейната крайнолява партия “Левите” спечели с повече от една четвърт от гласовете, Ералп се превърна в истинска звезда. Формацията ѝ обаче ще трябва да разчита на коалиционни партньори, за да сформира регионално правителство. Според анализатори това най-вероятно ще стане в съюз с Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и “Зелените”. Ако това се случи, Елиф Ералп ще бъде най-вероятният нов кмет на Берлин.

Експерти обявиха, че Германия “има момент на Зохран Мамдани”, визирайки демократа социалист, кмет на Ню Йорк. Семейството на Мамдани е избягало от Уганда в Ню Йорк, докато родителите на Ералп напускат Турция след преврата през 1980 г.

Някои от членовете на партията ѝ пътуваха до Ню Йорк, за да научат повече за кампанията на Мамдани и да се срещнат с неговите съветници. Ералп каза, че победата му миналата година предлага модел за левите партии по целия свят, включително в Германия.

“В нашия град любовта и справедливостта

победиха омразата...

този сигнал се разпространява по света”, каза Ералп на партито за победата си. Думата “омраза” бе остър намек за крайнодясната партия “Алтернатива за Германия”, която успя да спечели няколко регионални избори в страната през последните седмици.

Много е заложено на карта за Ералп, която обеща да бъде “кмет на всички берлинчани”. Тя беше избрана най-вече от младите хора (47% от които гласуваха за нея). Адвокатката мобилизира и хиляди иначе негласуващи отчасти благодарение на интензивни кампании от врата на врата и социалните мрежи. Бъдещият градоначалник предизвика най-голям интерес с амбициозното си обещание да се бори с корпоративните гиганти заради недостъпните жилища в столицата. Наемите в Берлин се покачиха рязко през последните години.

“Кандидатирам се, за да може градът ни да стане отново достъпен, така че спекулантите с недвижими имоти да не решават какво ще се случи с града ни, а ние да го правим заедно. Този град принадлежи на всички нас, а не на спекулантите”, закани се преди вота Ералп. Тя определи високите цени на наеми като социален проблем.

Канцлерът Фридрих Мерц скочи срещу плановете на Ералп да експроприира над 200 000 апартамента в Берлин от корпоративните им наемодатели, заявявайки, че нейната политика – осъждана от някои като “социализъм на бързи обороти” – би имала “катастрофални последици” за икономиката. Канцлерът се закани, че ще настоява за закони, които да спрат плановете ѝ. Ералп обаче обеща да продължи напред с идеите си.

Не е напълно сигурно, че “Левите” ще поемат контрола над кметството в Берлин. Победата на Ералп беше помрачена от обвинения, че “Левите” не са успели да се справят с антисемитизма в собствените си редици, както и от твърдения, че партията е толерирала подкрепата на престъпни банди.

Социалдемократите и “Зелените”, потенциални коалиционни партньори, заявиха, че се нуждаят от спешно изясняване на тези предполагаеми връзки, преди да се съгласят да бъдат свързани с “Левите”. Партията от своя страна многократно отрече обвиненията, като същевременно обеща да се справи с антисемитизма сред своите.

“Всякаква форма на възхвала на насилието или терора е напълно изключена. Поддържам това и за мен обещанието за защита се отнася недвусмислено за евреите, както и за мюсюлманите, християните и всички хора в нашия град”, увери Ералп в опит да успокои критиците.

По време на кампанията си адвокатката държеше да подчертае, че води обикновен живот. Тя живее със съпруга си и двете си деца

в апартамент под наем

в собствения си избирателен район “Кройцберг”, в южната част на Берлин. Това е един от най-разнообразните квартали на града и дом на една от най-оживените турски общности в Германия. Децата ѝ посещават държавно училище, а тя държи семейството си далеч от камерите “заради собствената им безопасност”. Голяма част от кампанията ѝ в района се е провела на турски език.

За разлика от повечето турски мигранти, родителите на Ералп не са дошли в Германия като гастарбайтери, а са били синдикалисти и социалисти от Истанбул. Те са затворени след военния преврат в Турция през 1980 г. заради политическите си убеждения. Майка ѝ - Хюля, известна феминистка в родината си, е била освободена от затвора само защото е била в напреднала бременност с Ералп. Тя и мъжът ѝ Селчук - лекар, бягат в Германия, където дъщеря им се ражда в Мюнхен през 1981 г.

Семейството е преминало през сложен процес на предоставяне на убежище, който според Ералп е помогнал да оформи светогледа си. “Преживяла съм много за това какво означава, когато властите вземат решения, които не разбираш. Също така

съм усещала расизъм и дискриминация

от първа ръка, така че моята житейска история е свързана с това къде се озовах сега”, каза адвокатката. Тя си спомня как родителите ѝ често са настанявали търсещи убежище в дома си в продължение на години.

На 10-годишна възраст Ералп основава клуб за опазване на околната среда с приятели в гаража на родителите си, а по-късно се включва в антиядреното движение. След като учи право в университета в Хамбург, тя се мести в Берлин за две години задължителна практика на юридическото си обучение. Вдъхновила се да влезе в редиците на “Левите” през 2017 г. в отговор на влизането на “Алтернатива за Германия” в Бундестага за първи път.

Когато е още на 12 години, Ералп иска да стане адвокат по правата на човека, “за да се бори срещу всички тези несправедливости, които е виждала”. Сега, допълва тя, “правя това, което си бях поставила за цел, но не в съдебна зала, а в политическата сфера”.