Прокуратурата в Румъния запорира селска вила на Джорджеску

Прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) в Румъния наложиха запор на вила на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску в село Могошоая, близо до Букурещ. Действието е по дело, по което той е разследван за измама, съобщава Аджерпрес. В началото на тази седмица Калин Джорджеску беше арестуван за 24 часа, а след това освободен под съдебен контрол в рамките на разследване, по което е заподозрян в измама в размер на над 1 милион евро.

В съобщение на DIICOT се посочва, че на 24 септември 2026 г. Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма е разпоредила налагане на обезпечителна мярка запор върху имот, разположен в село Могошоая, окръг Илфов, който принадлежи на 64-годишния обвиняем, разследван за престъпленията съставяне на организирана престъпна група и за измама в продължителна форма с особено тежки последици, съобщи БТА.

В понеделник румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.

Във връзка с разследването румънските власти задържаха Джорджеску и още двама заподозрени и извършиха обиски на общо пет адреса, включително в дома на бившия кандидат за президент. При претърсванията в автомобила на Джорджеску бе открито и иззето устройство за заглушаване, а в къщата му бе намерена фалшива дипломатическа лична карта, издадена нерегламентирано от името на Ордена на рицарите на Малта.

Понастоящем срещу Джорджеску, който спечели първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г., се водят две отделни наказателни дела – едно за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния чрез планиране на опит за преврат и друго - за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология.