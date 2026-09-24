Задържаха украинец в Полша, убил свещеник с нож и ранил още четирима в манастир

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Украински гражданин е задържан, след като нападна с нож петима души на територията на абатство в Източна Полша, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

Един от ранените впоследствие е починал, потвърдиха пред АФП говорители на полицията и прокуратурата.

"Служителите ни задържаха 31-годишен чужд гражданин, който броени минути по-рано е ранил с нож четирима мъже и една жена", посочи първоначално в изявление полицията в Ярославски окръг.

Според полски медии, цитирани от Ройтерс, нападението е извършено в манастир на бенедиктински монахини на територията на абатство в град Ярослав, в Подкарпатското воеводство.

Всички пострадали са били откарани в болница, уточни полицията.

"Знаем, че отец Станислав е починал, а отец Марек е в тежко състояние. Има и други пострадали, но не разполагаме с повече подробности", каза сестра Барбара Дендер пред държавната телевизия Те Фау Пе Инфо (TVP Info). "Когато пристигнах, цареше пълна паника. Млади хора, излезли от центъра и станали свидетели на случилото се, повтаряха: "Някакъв луд, някакъв луд!", разказа тя.

Регионални и окръжни прокурори са изпратени на мястото на инцидента, каза за АФП говорител на окръжната прокуратура, като допълни, че се извършват интензивни процесуални действия.

На този етап мотивите на нападателя са неизвестни, пише БТА.