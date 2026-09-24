Си Дзинпин в Белия дом: Със САЩ трябва да гарантираме, че AI остава под човешки контрол (Видео, снимки)

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Тръмп заяви, че отношенията му с президента Си се основават на взаимно уважение

Без сътрудничеството ни със САЩ би било трудно да се решат много от световните проблеми, каза китайският лидер

И САЩ, и Китай са отговорни да гарантират, че изкуственият интелект (AI) остава под човешки контрол и е в полза на хората. Това заяви в речта си в Белия дом китайският президент Си Дзинпин.

САЩ и Китай са двете основни движещи сили в развитието на изкуствения интелект и глобалното му разпространение.

Си пристигна официалната резиденция на президента на САЩ със съпругата си Пен Лиюан. Американският президент Доналд Тръмп и жена му Мелания Тръмп ги посрещнаха с ръкостискане и усмивка, съобщи Би Би Си.

Пен Лиюан, Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Мелания Тръмп СНИМКА: Ройтерс

В своята реч Тръмп заяви, че отношенията му с президента Си се основават на взаимно уважение. Си Дзинпин и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

"Чрез съвместната си работа САЩ и Китай постигнаха огромни успехи по въпросите, пред които са изправени двете ни страни", посочи президентът на САЩ. СНИМКА: Ройтерс

Той заяви, че двете страни работят за „по-балансирани търговски отношения", включително „нов достъп до пазара за американските фермери и скотовъди".

Според Тръмп двете страни ще обсъдят и наболели въпроси, свързани със сигурността, технологиите и суперразузнаването. Решенията, взети днес в тези области, могат да „насърчат мира и просперитета в продължение на десетилетия напред", каза той. СНИМКА: Ройтерс

„Нашите две страни всъщност правят едно и също нещо и ние сме много горди от това, както и от нашите отношения", заяви президентът на САЩ. Доналд и Мелания Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Китайският президент заяви, че е много радостен да бъде на държавно посещение в „красивите" Съединени щати.

Той благодари на семейство Тръмп за гостоприемството и ги поздрави по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Си заяви, че и Китай, и САЩ са велики държави с велики народи, и посочи, че е в САЩ, за да продължи приятелството и да разшири сътрудничеството. Си Дзинпин и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Той добави, че Китай и САЩ като две големи държави поемат историческата си отговорност за насърчаване на човешкото развитие и напредък.

Си казва, че двете страни трябва да засилят комуникацията помежду си.

„Китай и САЩ са различни, но чрез откровен, задълбочен и непрекъснат диалог двете ни страни могат да се разберат по-добре и да изградят взаимно доверие", казва китайският лидер като добави, че той и президентът Тръмп се уважават взаимно и поддържат връзка. Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

„Трябва да сътрудничим искрено", казва той, като определи интересите на двете страни като „дълбоко преплетени".

"Има много възможности за съвместна работа", посочи президентът на Кирай.

Макар сътрудничеството между двете страни „да не може да реши всеки проблем в света", без него би било трудно да се решат много от световните проблеми, каза Си.

Той съобщи, че е готов да работи с Тръмп, за да насочи гигантския кораб на китайско-американските отношения към стабилно бъдеще.

Си изрази надежда, че „китайските компании ще бъдат третирани справедливо тук, в САЩ".

Той заяви, че както САЩ, така и Китай носят отговорност да развиват изкуствения интелект (ИИ) в полза на обществото, да гарантират, че той остава под човешки контрол и е в полза на хората.

Си добави, че Пекин е готов да сътрудничи с Вашингтон в областта на търговията и че конкуренцията между двете страни трябва да бъде „здравословна", като подчерта, че тя трябва да бъде състезание за взаимно изравняване, а не за това кой печели и кой губи.

Президентът Си припомни, че китайските и американските войски са се сражавали „рамо до рамо срещу фашистката агресия".

„Китайският народ никога не е забравил тази част от историята, както и американският народ", добави той.

В тази връзка Си обяви покана към 100 000 млади американци да посетят Китай за програми за обмен на студенти през следващите пет години. Си Дзинпин и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

По повод приятелството между Пекин и Вашингтон президентът Си казва, че две панди ще се срещнат с американците в новия си дом в зоопарка в Атланта. Подаряването на панди отдавна е символ на китайското приятелство.

Преди да приключи речта си, президентът Си каза, че постигането на „великото възраждане на китайската нация и възвръщането на величието на Америка могат да вървят ръка за ръка".

„Нека оправдаем очакванията на хората и покажем нашата историческа инициатива, нека продължаваме да развиваме каузата на приятелството между нашите два народа и да работим заедно за изграждането на по-добър свят", заяви той. Си Дзинпин и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Китайският президент Си Цзинпин бе посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп на слизане от самолета във военновъздушната база "Андрюс". Си е на тридневна визита в САЩ по покана на Тръмп.