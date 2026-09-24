Външните министри на Украйна и Иран се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН

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Външните министри на Иран и Украйна се срещнаха днес в кулоарите на Общото събрание на ООН, предаде иранската информационна агенция Мехр.

Двамата обмениха мнения за пътищата за решаване на въпроса с украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море през юли и се договориха да продължат контактите си, за да не се допуска повишаване на напрежението в двустранните отношения, съобщи иранското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Това е първата среща между Абас Арагчи и Андрий Сибига, откакто напрежението между двете страни се изостри заради украинска атака срещу ирански търговски кораб, отбелязва Ройтерс, цитира БТА.