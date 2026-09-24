Популярен руски журналист и жури в "X-Factor" почина след падане по стълбите

Руският журналист, музикален критик и тв водещ Сергей Соседов почина на 58-години по време на работно посещение в Нерюнгри, Якутия.

Според руското издание Mash, Соседов е отивал да закуси, когато е паднал по стълбите и си е ударил силно главата. На близките му е съобщено, че е станал инцидент. Той е починал от травмите, получени при падането. Други руски медии също потвърдиха подробностите около инцидента.

Същевременно, според Mash, е възможно Соседов да е получил тромб непосредствено преди падането. Близките му споделиха пред репортери, че преди около седмица той се е оплаквал от неразположение, а по-рано е имал и сърдечни проблеми.

Според предварителна версия, образуването на тромб може да е свързано с продължителния полет до Якутия. Близките му обаче твърдят, че Соседов не е злоупотребявал с алкохол и отдавна изобщо не е консумирал такъв, пише uanews.

По време на смъртта си Соседов се е намирал в Нерюнгри, където е трябвало да участва в няколко събития. По-конкретно, на 25 септември е било предвидено той да оглави журито на конкурса „Перлата на Далечния изток 2026".

За смъртта на журналиста съобщи на 23 септември неговият колега, телевизионният водещ Вадим Такменев. Той нарече Соседов неизменна част от екипа на проекта „Superstar" и обяви, че новият сезон на „VIA Superstar" ще бъде посветен на паметта му.

Сергей Соседов беше скандално известна личност в Украйна, най-вече като жури в музикалното предаване „X-Factor". След като Русия започна пълномащабното си нахлуване, той изрази подкрепа за действията на руското правителство.

Новината бе съобщена от неговия колега Вадим Такменев в социалните мрежи.

"Всички сме в шок. Тази сутрин почина нашият приятел, неразделна част от нашия екип, сърцето, душата и движещата сила зад проекта „Суперзвезда", Сергей Соседов. Всички трябваше да се срещнем тази събота, за да гледаме първия епизод от новия сезон на VIA SUPERSTAR. Той очакваше с нетърпение тази среща и тази премиера. Целият този сезон ще бъде издаден в негова памет. За него – спонтанен, справедлив, упорит, мил, нежен, светъл и искрен! Това бяха последните му снимки. Сега ще се вглеждаме във всеки кадър, за да си спомним последните минути, дни и седмици, които прекарахме заедно", пише Такменев.