Йотова пред ООН: Бъдещето не принадлежи на най-силните, а на тези, които градят доверие (Обзор)

Крайно време е войната в Украйна да бъде прехвърлена от бойното поле към политическото и дипломатическото, призова президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк в сряда вечерта.

“Основното предизвикателство остава войната в Украйна, чиито последици се простират далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия”, отбеляза от трибуната Йотова, като подчерта, че е време европейската политика за сигурността да бъде преосмислена. И допълни: “България, като държава - членка на ЕС, повдига този въпрос и предлага да проведем дискусия и за по-широката тема за бъдещето на следвоенна Европа”.

Държавният ни глава посочи още, че “съдбата на Украйна не може да бъде решена без самата Украйна”. Но

Европа “не може просто да стои като наблюдател

- тя трябва да бъде реален участник в преговорите за следвоенната архитектура на сигурността на континента след края на войната”. Йотова предупреди, че би било безотговорно след края на войната “да не можем да предложим на европейците нищо по-добро от нова и още по-лоша студена война”.

В речта си българският президент акцентира и върху сигурността в Черноморския регион. Тя беше категорична, че за България Черно море е неразделна част от националната сигурност. Но предупреди, че “проблемът с Черноморието прерасна от регионален в световен”.

Президентът поясни, че България иска сделка със страните от региона за подсигуряването на Черно море, която да го превърне “от зона с повишена заплаха в зона на споделена сигурност”.

Близкият изток също имаше важно място в речта на президента. Йотова призова за край на хуманитарната криза и военното насилие в Газа.

Почете паметта на капитан Марин Маринов,

който беше убит м.г. при израелска въздушна атака в Централна Газа срещу сграда на ООН. И отбеляза, че макар да е загубил живота си, той “успя да изпълни своята хуманитарна мисия”.

По отношение на управлението на анклава Йотова посочи, че трябва да има

палестинско правителство, но без “Хамас”

И уточни, че България осъжда тероризма и зове за разоръжаването на групировката. “Единственото устойчиво решение е две държави - Израел и Палестина, да живеят една до друга в мир и сигурност”, допълни тя.

А в контекста на войната в Иран Йотова обърна внимание на Ормузкия проток и подчерта, че България категорично се застъпва за свободата и сигурността на международния морски транспорт и “настоява за пълно спазване на приложимото международно право”. Президентът каза още, че страната ни подкрепя свят без ядрени оръжия и посочи, че “Иран трябва да сключи дългосрочна ядрена сделка под наблюдението на МААЕ”.

В речта си Йотова акцентира и върху бъдещето на ООН, като подчерта, че организацията “трябва да докаже, че може да действа наред с това да обединява”. Според нея Съветът за сигурност трябва да отразява днешния свят чрез по-справедливо регионално представителство и по-голяма легитимност и ефективност. “България подкрепя разширяването му в двете категории членове, включително с поне още едно непостоянно място за групата на държавите от Източна Европа”, отбеляза президентът.

По отношение на изкуствения интелект Йотова беше категорична, че той “трябва да се развива според стриктни правила и човешко наблюдение”, а Космосът “трябва да остане пространство за мирно и безопасно използване”. Сред останалите теми в речта бяха борбата с тероризма, радикализацията, дезинформацията и киберзаплахите, правата на човека, свободата на медиите, образованието и климатът. А в края на речта си Йотова заяви: “Бъдещето не принадлежи непременно на най-силните. То ще принадлежи на тези, които успеят да изградят доверие”.

По време на събитие в Генералното ни консулство в Ню Йорк Йотова обяви, че иска да бъде създаден Български културен институт. Тя подчерта, че страната ни е единствената от ЕС без такава институция и даде пример с испанския “Сервантес” и германския “Гьоте институт”. По думите ѝ създаването на такъв културен институт е “мечта”, особено предвид 14-вековната история на страната ни.

Илияна Йотова заедно с генералния секретар на Международната организация на франкофонията Луиз Мушикивабо СНИМКА: ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

В Ню Йорк Йотова се срещна с генералния секретар на Международната организация на bранкофонията Луиз Мушикивабо. Двете обсъдиха предстоящия избор на генерален секретар и срещата на върха на организацията в Камбоджа, като бяха единодушни, че посланията на Франкофонията - “мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност”, са по-актуални от всякога.

Президентът по време на събитие по случай Деня на Независимостта в Генералното консулство на България в Ню Йорк. СНИМКА: ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

А на българската общност в Ню Йорк президентът каза: “Сред вас има много успели хора с кариера и авторитет. Когато се каже българин, това означава успял човек. Човек, който стои гордо на мястото си и дава доброто лице на България”.