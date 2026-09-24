Сърбия ще следи движението по пътищата с дронове

Сърбия започва да следи движението по пътищата в страната и с дронове, съобщи Министерство на вътрешните работи в профила си във Фейсбук.

Петнадесет служители на сръбската Дирекцията "Пътна полиция" са преминали обучение за използване на дронове в Учебния център "Митрово поле" в град Гоч, като предстои да бъдат обучени и други служители, посочиха още от министерството.

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че дроновете ще позволят на полицията да наблюдава по-дълги участъци от пътя от едно място и да установява нарушения или опасно поведение, които трудно могат да бъдат забелязани от земята, предаде регионалната телевизия Ен1. По думите му при установяване на нарушение или опасно поведение дроновете ще могат да насочват полицейски патрули към съответния участък.

Дачич подчерта, че безпилотните апарати ще допълват, а няма да заменят останалите средства за контрол на движението – полицейските патрули, радарите, т.нар. "прехващачи" – служебни автомобили без полицейска маркировка, както и системите за видеонаблюдение.

"В крайна сметка целта е опасното поведение да бъде разпознато и предотвратено, преди да доведе до пътнотранспортно произшествие", каза Дачич, цитиран от телевизията, съобщи БТА.