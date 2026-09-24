Лукашенко помилва още 15 осъдени под натиска на САЩ

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Президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа указ за помилването на още 15 осъдени, в това число 13 души, извършили престъпления с екстремистки характер, предаде държавната информационна агенция БЕЛТА.

САЩ преговарят вече повече от година с Лукашенко за освобождаването на стотици затворници, сред които опозиционни водачи, активисти и журналисти, в замяна на отмяната на американските санкции. Миналата седмица пратеникът на президента Доналд Тръмп Джон Коул имаше поредна срещна с беларуския президент в Минск, припомня Ройтерс.

Всички те са подали молба за помилване, признали са вината си, изразили са разкаяние за стореното и са обещали да водят законопослушен начин на живот, посочи пред БЕЛТА пресслужбата на държавния глава.

Десет от помилваните са жени, уточни пресслужбата, цитирана от БТА.