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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23619701 www.24chasa.bg

Лукашенко помилва още 15 осъдени под натиска на САЩ

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Беларуският президент Александър Лукашенко. КАДЪР: Ютуб/Bloomberg Television

Президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа указ за помилването на още 15 осъдени, в това число 13 души, извършили престъпления с екстремистки характер, предаде държавната информационна агенция БЕЛТА.

САЩ преговарят вече повече от година с Лукашенко за освобождаването на стотици затворници, сред които опозиционни водачи, активисти и журналисти, в замяна на отмяната на американските санкции. Миналата седмица пратеникът на президента Доналд Тръмп Джон Коул имаше поредна срещна с беларуския президент в Минск, припомня Ройтерс.

Всички те са подали молба за помилване, признали са вината си, изразили са разкаяние за стореното и са обещали да водят законопослушен начин на живот, посочи пред БЕЛТА пресслужбата на държавния глава.

Десет от помилваните са жени, уточни пресслужбата, цитирана от БТА.

Беларуският президент Александър Лукашенко. КАДЪР: Ютуб/Bloomberg Television

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