САЩ използват инфрачервени лазери за атаки по Иран в Ормузкия проток

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Американските въоръжени сили използват в Ормузкия проток инфрачервени лазери за унищожаване на иранска инфраструктура и технологии, включително атакуващи дронове и крилати ракети. Това става ясно от публикация на вестник „Ню Йорк Пост".

Тази технологична тактика е спестила на въоръжените сили на САЩ значителна сума пари, съобщава вестникът, позовавайки се на информация от американското министерство на отбраната. То твърди, че използването на лазери е с много по-ниски разходи в сравнение с по-скъпите кинетични оръжия като ракетите.

Операторите на оръжията конфигурират лазерите с помощта на модифициран контролер за видеоигри Xbox.

„Ако сте стреляли със спартански лазер в Halo (американска серия от видеоигри с военна научна фантастика - б.р.), вероятно можете да стреляте с едно от тези най-модерни оръжия и в реалния живот", заяви Джаред Келер, авторът на бюлетина Laser Wars.

Келер също така обясни, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е присъствал на демонстрация на оръжейната система през юни.

„Министър Хегсет успя да поеме контролера и да свали дрон само след няколко минути обучение", посочи Келер.