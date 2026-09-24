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Зеленски: Разтърсен съм от атаката с нож в Полша, извършена от украинец

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е разтърсен от атаката с нож, извършена в Полша от украинец, предаде Франс прес.

В нападението загина един човек, а няколко души бяха ранени.

"Едно ужасяващо престъпление беше извършено в абатството на сестрите от Бенедиктинския орден в Ярослав. Ние сме разтърсени от този акт на ненавист“, написа Зеленски във Фейсбук, цитиран от БТА. 

Той призова за бързо и задълбочено разследване на обстоятелствата около нападението.

Укранец бе задържан, след като нападна с нож петима души в Източна Полша. Един от ранените е починал. 

Нападението е извършено в манастир на бенедиктински монахини на територията на абатство в град Ярослав, в Подкарпатското воеводство.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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