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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23619971 www.24chasa.bg

Русия: Атакувахме украински кораби, свързани с техните въоръжени сили

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Русия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Руските въоръжени сили нанесоха поредица от удари на територията на Украйна тази нощ и по-късно днес, като взеха на прицел съоръжения и плавателни съдове, които според Москва са свързани с въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че нощните атаки на руските сили са поразили няколко украински съоръжения за производство на дронове и съхраняване на компоненти за дронове, два телекомуникационни центъра, обслужващи ВСУ, логистични центрове на Одеското пристанище, както и петролен танкер, плаващ към пристанището Черноморск в Одеска област.

Ведомството допълни, че са били нанесени допълнителни удари срещу логистичен център в Одеса, склад за съхранение на дронове в селището Нови Биляри в Одеска област и контейнеровоз, плаващ към Одеса, пише БТА. 

Ройтерс посочва, че не успял да провери настоящата информация чрез независими източници. 

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