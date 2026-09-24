Русия: Атакувахме украински кораби, свързани с техните въоръжени сили

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Руските въоръжени сили нанесоха поредица от удари на територията на Украйна тази нощ и по-късно днес, като взеха на прицел съоръжения и плавателни съдове, които според Москва са свързани с въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че нощните атаки на руските сили са поразили няколко украински съоръжения за производство на дронове и съхраняване на компоненти за дронове, два телекомуникационни центъра, обслужващи ВСУ, логистични центрове на Одеското пристанище, както и петролен танкер, плаващ към пристанището Черноморск в Одеска област.

Ведомството допълни, че са били нанесени допълнителни удари срещу логистичен център в Одеса, склад за съхранение на дронове в селището Нови Биляри в Одеска област и контейнеровоз, плаващ към Одеса, пише БТА.

Ройтерс посочва, че не успял да провери настоящата информация чрез независими източници.